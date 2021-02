Use 26 recursos de acessibilidade digital com a solução da EqualWeb clicando no ícone redondo e flutuante à direita, ouça o texto completo com Audima no player acima, acione a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

A Vivo lançou nesta terça-feira, 23, um desafio de acessibilidade para startups. A empresa busca soluções para pessoas com deficiência visual voltadas às plataformas de comunicação interna da corporação. As inscrições estão abertas até 12 de março no portal da Wayra, hub de inovação da operadora.

O desafio é aberto a startups de todos os portes e de todas as localidades do Brasil. As selecionadas farão um pitch para os executivos da empresa.

Recentemente, a Vivo fechou uma parceria com a Fundação Dorina Nowill para Cegos e vai atuar na capacitação de pessoas atendidas pela instituição, com possibilidade de contratação pela companhia.

