Desafios da acessibilidade em São Paulo A luta para garantir acessibilidade real na maior cidade do País ultrapassa os trâmites políticos. Por isso, é fundamental haver comprometimento da Prefeitura e entendimento entre as secretarias municipais. Na capital paulista, o exemplo negativo da Virada Cultural contrasta com os esforços da Secretaria da Pessoa com Deficiência para ampliar os recursos acessíveis no município. E um relatório, obtido com exclusividade pelo #blogVencerLimites, mostra todas as ações implementadas desde o começo deste ano. São seminários, reuniões, eventos e outras iniciativas com foco na inclusão genuína do cidadão com deficiência.