Desatando os nós do TDA

Situações reais do cotidiano de quem convive com o Transtorno do Déficit de Atenção (TDA), curiosidades a respeito dessa condição e ensinamentos importantes sobre como lidar com momentos críticos ou específicos, em diferentes faixas etárias, estão no livro ‘Desatando os Nós do Transtorno do Déficit de Atenção – TDA’, de Margarete Chinaglia, lançamento da editora Saramago.

O prefácio foi escrito pela filha da autora, que tem TDA. “É a visão dela, para dar um significado no modo de viver e de sentir o transtorno em todas as manifestações e, principalmente, nas escolhas durante a vida”, diz a escritora.

Margarete Chinaglia precisou aprender a lidar com o transtorno para reconhecer os sintomas e as consequências. A obra é voltada para quem tem TDA e seus familiares, para psicólogos, neuropsicólogos, pedagogos, psicopedagogos e professores, e também para quem sabe nada sobre o assunto.

“O livro traz um suporte sobre como agir e trabalhar para que o TDA seja algo favorável, mostra a realidade do transtorno e apresenta possíveis caminhos para se encontrar soluções”, explica Margarete. “Falo sobre a importância de transformar o TDA em aliado, para que os nós, as dificuldades, virem laços frouxos que garantam qualidade de vida”, afirma.



A publicação tem um histórico sobre TDA – quando surgiu e quando chegou no Brasil -, explica como e quais regiões do cérebro são atingidas, detalha quais patologias podem ser associadas ao TDA e também ao Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), orienta a respeito das melhores formas de reagir ao comportamento de crianças, adolescentes e adultos com TDA ou TDAH, detalha os tratamentos disponíveis no Brasil, e ainda desvenda mitos e verdades.



É o segundo livro que Margarete Chinaglia sobre o tema. Ela também escreveu ‘Transtorno do Déficit de Atenção – TDA: sob o ponto de vista de uma mãe’, no qual compartilha detalhes da vivência pessoal com sua filha e mostra os desafios, da infância à idade adulta. A autora mantém conversas sobre o assunto no Instagram e no Facebook.

Ficha Técnica:

Livro: ‘Desatando os Nós do Transtorno do Déficit de Atenção – TDA’

Autora: Margarete Chinaglia

Editora: Saramago (RJ)

Tamanho: 16cm x 23cm

Páginas: 122 (brochura)

Preço sugerido: R$ 34,90

Para comprar: Editora Albatroz, Americanas, Submarino e Shoptime

Gênero: Medicina, Saúde

ISBN:978-65-5751-017-9

REPORTAGEM COMPLETA EM LIBRAS (EM GRAVAÇÃO)

Vídeo produzido por Helpvox com a versão da reportagem na Língua Brasileira de Sinais pela tradutora e intérprete Milena Silva.

