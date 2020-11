Dia Internacional das Pessoas com Deficiência terá uma semana de comemorações

Use 26 recursos de acessibilidade digital com a solução da EqualWeb clicando no ícone redondo e flutuante à direita, ouça o texto completo com Audima no player acima, acione a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, celebrado em 3 de dezembro, terá uma semana de atividades, de 30 de novembro e 4 de dezembro, e vai acompanhar a conferência dos países que assinaram, a partir de 2006, a Convenção pelos Direitos das Pessoas com Deficiência. O Brasil é signatário desde 2009.

Para este ano, a Organização das Nações Unidas (ONU) definiu o tema ‘Construir melhor: em direção a um mundo pós-covid inclusivo, acessível e sustentável’.

“O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência é celebrado anualmente em 3 de dezembro para promover a participação plena e igualitária das pessoas com deficiência e tomar medidas para a inclusão das pessoas com deficiência em todos os aspectos da sociedade e do desenvolvimento”, destaca a organização.

‘Construir Melhor’, tradução de Build Back Better (BBB), é uma estratégia de recuperação, reabilitação e reconstrução após um desastre, para aumentar a resiliência das nações e comunidades. Integra medidas de redução do risco de desastres na restauração da infraestrutura física e dos sistemas sociais, e na revitalização dos meios de subsistência, economias e meio ambiente.

Para o professor Romeu Sassaki, o tema de 2020 é um encorajamento para que não abandonemos a construção, por pior que seja a situação imposta pela pandemia.

“O termo ‘pós-covid’ se refere ao momento atual, em que a doença ainda existe, sem data prevista para acabar”, diz Sassaki. “Do final de 2020 até 3/12/2021, vamos continuar construindo melhor um mundo acessível, sustentável e que inclua todas as pessoas com deficiência”, ressalta o professor.

“Nós que acompanhamos o trabalho da ONU desde antes de 1993, ano em que foi instituído o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, já havíamos começado essa construção”, completa Romeu Sassaki.

