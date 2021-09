“Quem quiser compreender o autismo, conto um pouco sobre a vida dessas duas crianças, meus filhos, Guilherme e Alice, neuroatípicas, e nosso cotidiano, nossas desventuras em série neste mundo nada acolhedor em que vivemos, enfrentando muitos desafios para ter uma vida digna”, diz Claudia Fedrizzi, autora de Diário de dois autistas – A arte de amar, lançamento do Clube dos Autores, com versões impressa e digital.

“Falo de toda a exclusão social que enfrentamos no nosso dia a dia, desde que o Gui nasceu. Falo dos anjos que encontramos no caminho, também das pessoas perversas com quem tivemos que lidar. Sempre tentando manter o foco no positivo, com muita motivação, para quem também tem que enfrentar a solidão do autismo”, comenta a escritora, que trabalha como contadora.

De acordo com a sinopse, o livro busca mostrar a rotina de dois autistas, com foco na representatividade do autismo e suas peculiaridades, as dificuldades de uma mãe diante de uma sociedade que limita o espaço do autista e que cria muitas barreiras.

O Clube dos Autores é um projeto para publicação de livros pelos próprios escritores.