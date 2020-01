Disque 100 abre canal para vítimas de enchentes

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

O Disque 100, serviço gratuito coordenado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), abriu um canal para atendimento a vítimas de enchentes.

A pasta, que também comanda a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNPD), liberou o número para pedidos de ajuda, busca por socorro e registro de pessoas desaparecidas.

O Disque 100 funciona diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados.

As ligações podem ser feitas de todo o Brasil, de qualquer terminal telefônico fixo ou móvel (celular).

Basta discar 100.

