Disque denúncia para pessoas surdas passa de 1,7 mil ligações em quatro meses

Os primeiros quatro meses de atendimento em vídeo para pessoas com deficiência auditiva do Disque 100, que recebe, analisa e encaminha denúncias de violação dos direitos humanos, e do Ligue 180, da Central de Atendimento à Mulher, registaram mais de 1,7 atendimentos, segundo a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNDPD), do Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH).

O serviço da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH) é voltado pessoas com deficiência auditiva que se comunicam em Libras ou que não têm fluência na Língua Brasileira de Sinais e preferem fazer leitura labial.

O atendimento é imediato, sem necessidade de hora marcada, por meio do website da ONDH e também pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil (Android e iOS).

A acessibilidade para pessoas com deficiência em igualdade de condições, o acesso sem barreiras à informação e à compreensão estão previstos na LBI, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (nº 13.146/2015).

Até agosto de 2021, a ONDH registrou quase 28 mil casos de violação de direitos humanos, desrespeito contra a liberdade, a segurança, o patrimônio e a integridade, maus tratos, chantagem, manipulação e invasão de privacidade de pessoas com deficiência. No mesmo período do ano passado, foram 26.510 violações.

