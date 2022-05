‘Do Outro Lado, do Lado de Cá’, publicação independente de Priscilla Celeste e Roni Munk, lançada na semana passada, neste momento está à venda somente na versão impressa na Livraria da Vila da Rua Fradique Coutinho, da Vila Madalena, em São Paulo, mas chega em breve às livrarias online e terá website próprio.

Priscilla Celeste e Roni Munk são pais de cinco filhos, entre eles Renan, o caçula, hoje com 17 anos, um jovem negro que chegou à família quando tinha dois anos. Em janeiro de 2013, Renan tinha sete anos e foi com os pais à concessionária BMW Autocraft, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Enquanto o casal conversava com o gerente da loja, Renan ficou na área de espera, mas cansou e caminhou na direção aos pais, o que foi suficiente para um funcionário abordá-lo.

O gerente que atendia Priscilla e Renan disse ao menino “Aqui não é lugar pra você. Saia da loja” e ainda completou “Esses meninos pedem dinheiro e incomodam os clientes”.

O casal se retirou da loja com o filho, denunciou o ato racista, processou a loja que, dois anos depois, foi condenada por danos morais e a pagar uma indenização de 22 salários-mínimos, dinheiro doado pela família à Associação Nova Vida, instituição que apoia crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

No livro ‘Do Outro Lado, do Lado de Cá’, eles contam essa história e, no meio disso, estão depoimentos de várias pessoas negras que relatam episódios racistas.

Roni Munk atualmente se dedica à fotografia e a publicação tem imagens das pessoas quando chegaram para a sessão e durante o relato do episódio racista, em uma contraposição das expressões que mostra como o racismo afeta quem é atacado.