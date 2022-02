Dois projetos brasileiros ganham prêmio mundial de impacto social

Dois projetos brasileiros estão na lista de 40 vencedores globais ao World Summit Awards (WSA), maior premiação mundial de conteúdos digitais que promovem impacto social.

ANARIÁ, da SAS Brasil, é uma plataforma de teleatendimentos oncológicos, ginecológicos e de valorização da mulher que reúne iniciativas de saúde feminina, com ações concretas de combate à violência doméstica. A ferramenta rastreia lesões precursoras do câncer de colo de útero, leva atendimento com consultórios em contêineres e faz exames, inclusive de HPV.

VELOTAX é um Saas (Software as a Service ou Software como Serviço) que tem base na nuvem e digitaliza processos de pagamento de impostos, cálculo, emissão da nota fiscal, com inteligência artificial para ajudar investidores a entender as regras da Receita Federal.

A competição passou por seleções nacionais em 182 países e avaliou 290 projetos nas áreas de Governo, Saúde, Educação, Ambiente e Energia Verde, Cultura e Turismo, Urbanização, Negócios e Inclusão.

Os premiados serão apresentados no WSA Global Congress, evento online entre os dias 22 e 24 de março (clique aqui para fazer inscrição).

“Nosso País é um campo fértil de projetos inovadores, com tecnologias modernas atreladas às causas sociais com conteúdo inteligente, que melhoram a igualdade, o acesso à informação e à inclusão”, diz Cid Torquato, embaixador do Prêmio WSA Brasil.

Torquato lidera no País, junto com jornalista Ciça Cordeiro, uma ação para inclusão da acessibilidade como o 18º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). A proposta é defendida no Guia Prático de Acessibilidade e Inclusão Digital, do Legal Grounds Institute, e na petição online lançada em dezembro do ano passado, que já tem mais de 4 mil assinaturas. “O WSA Brasil escolhe projetos que cumprem esses ODSs e dá visibilidade internacional”, comenta Torquato.

Segundo a ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade. “Contribuem para atingirmos a Agenda 2030 no Brasil’, diz a Organização.

“Empresas com grandes inovações continuam a surgir e a gerar um impacto positivo na sociedade. Soluções criativas digitais de alta qualidade que são de vital importância para alcançar os ODSs da ONU e enfrentar os desafios globais causados por desigualdades, injustiças e a pandemia de Covid19”, ressalta Torquato.

A etapa brasileira do WSA teve apoio de ICOM Libras, Digitalks, Ouvi, Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais (AME), Associação Brasileira de Agências de Publicidade (ABAP), Associação Brasileira de Marketing de Dados (ABEMD), Associação Brasileira dos Agentes Digitais (ABRADI), Associação dos Profissionais de Propaganda no Brasil (APP Brasil) e Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias Digitais (BRASSCOM).