Dudu do Cavaco lança CD Eduardo Gontijo é o primeiro músico profissional com Síndrome de Down no Brasil a apresentar um álbum completo. São 10 músicas, com participação de artistas como Marco Tulio Lara (Jota Quest), Hudson Brasil, Thiago Delegado, Aline Calixto, Zé da Guiomar, Quarteto de Orquestra e Grupo Trêm dos Onze. Ouça uma faixa.