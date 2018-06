Cadeira de rodas com marcha

Curta Facebook.com/VencerLimites

A tecnologia e o empreendedorismo são, cada vez mais, aliados da acessibilidade. Quando descobrimos algo que tem foco na melhora da qualidade de vida, a informação deve ser compartilhada sempre, com a força da internet e das redes sociais.

Marque este nome: Easy MOB, empresa de São Paulo que fabrica um sistema de câmbio totalmente manual, sem baterias, para cadeira de rodas, semelhante aos instalados nas bicicletas. O equipamento está no mercado há dois anos. Usa engrenagens com duas velocidades, que permite subir rampas ou passar sobre terrenos irregulares.

Tem ainda um mecanismo automático de freio, tanto na subida quanto na descida, que auxilia no controle da velocidade e garante a segurança do usuário, principalmente nas subidas, impedindo que a cadeira de rodas desça de costas.

Uma das vantagens é que o sistema pode ser adaptado a qualquer cadeira, desde que respeitadas as dimensões necessárias: eixo de 12,7mm e 15mm e rodas com aro 24 polegadas. Cada roda, fabricada com termoplásticos de alto desempenho, pesa 5,1kg. O equipamento suporta 100kg e está dentro da norma

A empresa fabrica 20 pares por mês, mas o preço ainda é alto: aproximadamente R$ 2 mil. Segundo a Easy MOB, o valor do equipamento será reduzido conforme a demanda aumente.