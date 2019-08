Educação inclusiva premiada

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

Alunos da rede municipal de educação de Itanhaém, no litoral sul de SP, devem escrever neste ano até 160 livros, todos com histórias próprias, e gravar até 100 audiolivros com esse conteúdo. O esforço faz parte do projeto ‘Aprendizado do Futuro’, organizado pela Prefeitura da cidade.

No ano passado, o programa de inclusão digital reuniu 340 estudantes, que produziram e gravaram 60 audiolivros. Para 2019, a meta é ter participação de 440 alunos, que devem colaborar em todas as etapas, desde a elaboração da história, produção do livro, sonoplastia e efeitos especiais. O material também é usado no ensino de crianças e adolescentes com deficiência.

PRÊMIO – O projeto ‘Aprendizado do Futuro’ recebeu o Prêmio InovaCidade 2019, organizado pelo Instituto Smart City Business America, durante a 7ª edição do Smart City Business Brazil Congress & Expo, em julho.

Além dos audiolivros, outras ferramentas e tecnologias são aplicadas. Professores e alunos, do 4º ao 9º ano, desenvolvem projetos com materiais recicláveis em aulas de robótica sustentável, softwares e produtos renováveis para construir soluções que reduzem os impactos ao meio ambiente.

É um programa de estímulo ao cognitivo, percepção, memória e raciocínio lógico. Começou em 2013 e atrela atividades às disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa, Ciências, Geografia e História. No fim do semestre, trabalhos selecionados são exibidos na Mostra de Robótica.

A rede de educação de Itanhaém também usa a plataforma Google for Education, que tem um conjunto de ferramentas didáticas para conectar professores e alunos. A meta é estimular a criatividade dentro e fora do espaço escolar. A cidade é a primeira da Baixada Santista a ter parceria com o Google no setor.

Mande mensagem, crítica ou sugestão para blogVencerLimites@gmail.com

Acompanhe o #blogVencerLimites nas redes sociais

Facebook – Twitter – Instagram – LinkedIn – YouTube