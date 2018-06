“Educadores precisam entender o pensamento do autista”

———-

“Um dos primeiros desafios da criança com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é a escola. Por causa de suas dificuldades na fala, ao transmitir emoções, de entendimento da linguagem subliminar, de expressões faciais e até de mudanças de tom da voz, ela muitas vezes não consegue compreender explicações da professora e as histórias de livros”, afirma a psicopedagoga Dayse Serra, doutora em psicologia clínica e colaboradora da Neuro Saber.

Para a especialista, falta de habilidade de professores e pedagogos que não sabem como se processa o pensamento de um autista dificulta muito a alfabetização, tornando impossível que a criança desenvolva a capacidade de ler e entender o mundo em sua volta.

“Muitas escolas têm outra linha de trabalho e o educador padroniza o ensino sem pensar nesse estudantes, o que aumenta as chances de não dar certo. Para alfabetizar e educar alguém com autismo, é necessário entender seu funcionamento, suas alterações no que diz respeito à percepção do mundo, as sensações, os medos e seu desempenho linguístico”, ressalta Dayse Serra.

Segundo a psicopedagoga, o modelo mais adequado para facilita o processo de alfabetização é o fônico. “Esse método ensina primeiro os sons de cada letra e então constrói a mistura desses sons em conjunto para a pronúncia completa da palavra. Por meio dele, pode-se produzir a consciência fonológica e a criança consegue adquirir compreensão do que ela está lendo”, diz.

Dayse Serra salienta que não basta somente entregar o livro ao aluno e esperar ele aprender a ler. “Conforme o nível de autismo, o significado da leitura varia muito porque, geralmente, o autista não consegue compreender o signo linguístico e não entende o que é uma representação da comunicação. Mesmo aqueles que apresentam hiperlexia (leitura precoce), é preciso saber que ler não significa compreender. Em muitos casos, a dificuldade na interpretação de texto é alta porque a leitura é feita mecanicamente”.

A especialista defende o estímulo à imaginação do aluno, auxiliando a dar sentido à história. “É fundamental que se aprenda a construir uma frase e um sentido. Deve-se sempre perguntar sobre o que ele está entendendo. Uma pessoa que não faz inferência ou uma dedução, não tira uma extração de significado”, completa Dayse Serra.

Azul – Para marcar o ‘Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo’, celebrado neste sábado, todos os mil relógios digitais espalhados pela cidade de São Paulo exibirão uma mensagem na cor azul em alusão à data. Haverá também uma peça de quebra-cabeça junto à frase em referência à complexidade do espectro autista e outras mensagens serão veiculadas ao longo do mês sobre o tema.

Além disso, cinco monumentos (Viaduto do Chá, Ponte das Bandeiras, Biblioteca Mario de Andrade, Estatua do Borba Gato e Monumento das Bandeiras) serão iluminados em azul, cor definida mundialmente como símbolo deste transtorno por ser quatro vezes mais comum em meninos do que em meninas.

A iniciativa é da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (SMPED), da SPObras, empresa que administra os relógios nos locais públicos, e da Ilume, Departamento de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Serviços.

O dia 2 de abril foi escolhido na Assembleia Geral das Nações Unidas em 2008, e serve de referência para que governos, sociedade, pessoas com o transtorno no espectro autista e seus familiares reafirmem os direitos já conquistados, discutam sobre a importância do diagnóstico precoce e debatam sobre iniciativas para ampliar a inclusão em áreas fundamentais, como educação, cultura, saúde, esporte, etc.

Autismo – O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) começa na infância e tem causas multifatoriais, que envolvem mecanismos genéticos e ambientais, afetando os aspectos funcionais do indivíduo, mais evidentemente a tríade: interação social, comunicação e comportamento.

O ‘Manual Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais – quinta edição (DSM-5)’ utiliza o termo TEA para se referir a um continuum de quadros psicopatológicos com variação de sintomas: alguns indivíduos apresentam sintomas leves, ao passo que outros apresentam sintomas mais graves. O transtorno usualmente surge antes dos três anos de idade.

Os critérios diagnósticos são eminentemente clínicos, realizados, em sua maioria, por uma equipe interdisciplinar.

———-