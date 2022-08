Eleições 2022: Cid Torquato escreve carta aberta sobre acessibilidade e direitos das pessoas com deficiência

O advogado Cid Torquato, atual CEO do ICOM Libras e ex-secretário municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo, escreveu uma carta aberta a candidatas e candidatos nas eleições de 2022 sobre acessibilidade e os direitos das pessoas com deficiência.

“Esperamos que ela inspire aos hoje candidatos e, depois, seja um guia de trabalho e um conjunto de objetivos para os futuros eleitos, cujo sucesso interessa a todos”, diz o autor. A meta, segundo Torquato, é “ampliar as políticas públicas inclusivas, e, ao mesmo tempo, contribuir para impedir retrocessos e ameaças às conquistas históricas desse segmento, ainda tão excluído”.

Torquato também criou um abaixo-assinado para potencializar o conteúdo da carta.

Documento Clique aqui para ler e baixar a carta aberta de Cid Torquato a candidatas e candidatos nas eleições 2022 PDF

Cid Torquato, de 59 anos, comandou a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo (SMPED) entre 2017 e 2020. Considerado um incansável na luta por inclusão e acessibilidade, defensor da formação e capacitação constante das pessoas com deficiência, é um dos mais respeitados representantes do setor.

No ano passado, assumiu a presidência do ICOM Libras, serviço online de comunicação entre pessoas ouvintes e surdos que usam a Língua Brasileira de Sinais. A plataforma traduz conversas em tempo real para corporações, órgãos públicos e pessoas físicas. Foi criada em 2014 pela AME, associação de metroviários de São Paulo dedicada à inclusão de pessoas com deficiência.

Recentemente, o advogado liderou uma campanha para inclusão da Acessibilidade como o 18º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) e desenvolveu, com a advogada Juliana Abrusio, em parceria com o escritório Machado Meyer Advogados, apoio do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados (CESA) e da rede E.S.S.E. Mundo Digital, o Guia Prático de Acessibilidade e Inclusão Digital.