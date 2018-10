“Emprego Apoiado demonstra boa vontade corporativa e respeito ao próximo”

A falta de estrutura de emprego apoiado, para garantir a pessoas com deficiência oportunidades equivalentes de aprendizado no ambiente de trabalho, pode destruir por completo um projeto de inclusão. O que deveria ampliar acessos ao emprego, acaba por reduzir as chances de evolução profissional. Nesse processo, ficam evidentes as práticas de discriminação e exclusão.

Um exemplo dessa dinâmica invertida está escancarado na denúncia da enfermeira Andrea Batista da Silva, que tem autismo e relatou boicote de colegas e superiores no Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE) de São Paulo. O caso foi publicado com exclusividade pelo blog Vencer Limites. A reportagem levou o Ministério Público do Trabalho em São Paulo (MPT-SP) a abrir uma investigação.

O blog Vencer Limites convidou especialistas e autoridades que atuam pela inclusão para avaliar o caso em artigos exclusivos. O sétimo texto é assinado por Carolina Ignarra, sócia fundadora da Talento Incluir.

Emprego Apoiado é inclusão e cidadania corporativa

por Carolina Ignarra*

No universo das pessoas com deficiência, aquelas que têm deficiências intelectuais são as que mais encontram dificuldades de inclusão no emprego. De acordo com os dados da RAIS/CAGED 2106, a prioridade está na contratação de pessoas com deficiência física (48,9%).

Na sequência estão os trabalhadores com deficiência auditiva (19,2%), deficiência visual (12,8%), reabilitados (9,2%), pessoas com deficiência intelectual (8,2%) e com deficiências múltiplas (1,7%).

Esses dados revelam que a preocupação das empresas está muito mais ligada ao cumprimento das exigências Lei de Cotas (nº 8213/1991) do que ser, de fato, uma empresa inclusiva.

Ao buscar profissionais com deficiências, as empresas priorizam pessoas que não necessitam de apoio contínuo. Quando uma empresa começa contratando por causa da Lei de Cotas, vai fazer tudo pela lei, ou seja, se preocupar em atingir um número do que com o desenvolvimento e transformação social da pessoa contratada. Assim, corre o risco de deixar de ser uma empresa realmente preocupada com a inclusão.

O Emprego Apoiado é o antídoto contra a exclusão dos profissionais com deficiências intelectuais do mercado de trabalho, metodologia essencial que observa primeiro o perfil da pessoa em relação às funções previstas. Com o apoio adequado, esse profissional terá chance de se desenvolver e produzir excelentes resultados dentro da sua realidade.

As limitações das pessoas com deficiência intelectual devem ser respeitadas e não ignoradas. Sem aplicação dessa metodologia, a única chance de inclusão está em uma remota possibilidade do gestor ter muita disposição para investir nesse processo, motivado geralmente por casos de deficiência similares na família.

Vale destacar que muitas ONGS cedem voluntários apoiadores gratuitamente para ajudar empresas a incluir pessoas com deficiências intelectuais.

Recentemente, com a Lei Brasileira de Inclusão (nº 13.146/2015), pessoas com deficiências mentais, que provocam alterações no modo como essa pessoa percebe a realidade, podem ser enquadradas na Lei de Cotas. São diferentes das deficiências intelectuais, que acometem a cognição. O processo para incluir esses profissionais, no entanto, deve seguir as mesmas diretizes.

Essa verificação é mais cuidadosa e precisa ser feita com apoio de um médico que conheça profundamente os enquadramentos da Lei de Cotas e que tenha experiência nas negociações com os órgãos fiscalizadores, para haver entendimento dos casos específicos.

Escolher a deficiência para uma vaga de emprego é tão cruel quanto as barbaridades às quais essas pessoas são submetidas desde o nascimento, principalmente a preconceitos e escassez de oportunidades. Neste sentido, o Emprego Apoiado é a oportunidade de atender a um público que estava excluído do mundo do trabalho.

Segundo os dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), aproximadamente 5% da população global têm alguma deficiência intelectual. É muita gente. E a inclusão desses profissionais tem de ser muito mais natural do que realmente é.

O apoio contínuo inverte o método ‘treinar e colocar’ para ‘colocar e treinar’. Isso ajuda a dar visibilidade a esses profissionais, tornando o ambiente de trabalho mais inclusivo, criativo e inovador, contribuindo para que as equipes pensem de forma diferenciada.

A inclusão contagia o jeito de criar, vender e atender aos mais variados perfis de clientes. Isso é inovação.

O Emprego Apoiado não é apenas uma metodologia de trabalho. Trata-se de uma transformação na forma de oferecer acesso ao trabalho para pessoas com limitações intelectuais e, portanto, precisa de uma legislação específica.

É hora de mudar a lei, contemplar os diferentes tipos de deficiências para garantir oportunidades a todos, ao invés de incentivar a exclusão.

A inclusão pelo Emprego Apoiado é a maior demonstração de boa vontade corporativa e respeito às necessidades do próximo. Não é mais uma questão única de cumprimento de Lei de Cotas.

Empresas, seus produtos e serviços, precisam SER muito inclusivas do que ter inclusão.

*Carolina Ignarra é sócia fundadora da Talento Incluir, consultoria que promove a relação entre profissionais com deficiência e o mercado de trabalho.

