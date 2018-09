“Emprego apoiado garante respeito aos direitos e à cidadania da pessoa com deficiência”

A falta de estrutura de emprego apoiado, para garantir a pessoas com deficiência oportunidades equivalentes de aprendizado no ambiente de trabalho, pode destruir por completo um projeto de inclusão. O que deveria ampliar acessos ao emprego, acaba por reduzir as chances de evolução profissional. Nesse processo, ficam evidentes as práticas de discriminação e exclusão.

Um exemplo dessa dinâmica invertida está escancarado na denúncia da enfermeira Andrea Batista da Silva, que tem autismo e relatou boicote de colegas e superiores no Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE) de São Paulo. O caso foi publicado com exclusividade pelo blog Vencer Limites. A reportagem levou o Ministério Público do Trabalho em São Paulo (MPT-SP) a abrir uma investigação.

O blog Vencer Limites convidou especialistas e autoridades que atuam pela inclusão para avaliar o caso em artigos exclusivos. O quarto texto é assinado por Marco Pellegrini, secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério dos Direitos Humanos.

Leia também os artigos escritos por Cid Torquato, secretário municipal da pessoa com deficiência de São Paulo; Mara Ligia Kiefer, gerente de projetos de inclusão da i.Social; Irma Rossetto Passoni e Jesus Carlos Delgado Garcia, do Instituto de Tecnologia Social (ITS BRASIL), e Lara Souto Santana, coordenadora de desenvolvimento de programas da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) de São Paulo.

Para obter êxito da contratação de pessoas com deficiência

por Marco Pellegrini*

O desafio para a contratação de pessoas com deficiência tem nome: Andrea Batista da Silva, enfermeira demitida do Hospital do Servidor Público de SP em função do desconhecimento sobre as características da síndrome de Asperger, autismo de grau leve.

Esse mesmo desafio tinha nome em 1991: Marco Pellegrini, metroviário com experiência pioneira na instalação da Linha Vermelha, em SP, e que teve o emprego ameaçado a partir do assalto na porta de casa, que o deixou tetraplégico.

Em ambos os casos, algo comum: a falta de conhecimento sobre práticas inclusivas e até mesmo sobre os impedimentos provocados pela deficiência, que deveriam ser transpostos com a eliminação de barreiras.

Ao lado de Andrea, convido o leitor a refletir sobre o que passam as pessoas com deficiência ainda hoje no mercado de trabalho, na busca de sua plena cidadania.

Tive minha capacidade de decisão questionada ao tentar fazer coisas da rotina, como pedir a minha comida no restaurante, assinar com a boca para movimentar a conta bancária, na compra e venda de imóveis e veículos. E ainda mais quando investi na minha volta ao trabalho.

Quando fui ao INSS solicitando o retorno à atividade, o médico perito chamou a psicóloga para me persuadir à aposentadoria, numa cena que se repetia, confrontando meus objetivos. Eu os venci apresentando soluções de tecnologia que proveram a minha autonomia.

E, nessa trajetória, tive também a felicidade de cruzar com pessoas hoje reconhecidas na implementação do Emprego Apoiado. Foi um êxito que contagiou a empresa e alçou todos nós a muitos outros voos.

Da mesma forma, desejo inspirar os envolvidos, Andrea e o HSPE, com base nas metodologias de Emprego Apoiado e tecnologias assistivas, para que seja renovada a coragem de fazer mais inclusivo o mundo ao nosso redor.

Com uso de boa metodologia de Emprego Apoiado podemos garantir respeito aos nossos direitos e à nossa cidadania. Existem hoje muitas empresas fazendo isso, em especial no apoio à pessoa com deficiência física severa ou deficiência intelectual.

Sim, qualquer pessoa pode colaborar na equipe. Afinal, parafraseando Caetano, “de perto, ninguém é normal”.

*Marco Pellegrini é secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério dos Direitos Humanos.

Mande mensagem, crítica ou sugestão para blogVencerLimites@gmail.com

Acompanhe o #blogVencerLimites nas redes sociais

Facebook – Twitter – Instagram – LinkedIn – Google+ – YouTube