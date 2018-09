Emprego apoiado para pessoas com deficiência combate a crueldade no trabalho

A falta de estrutura de emprego apoiado, para garantir a pessoas com deficiência oportunidades equivalentes de aprendizado no ambiente de trabalho, pode destruir por completo um projeto de inclusão. O que deveria ampliar acessos ao emprego, acaba por reduzir as chances de evolução profissional. Nesse processo, ficam evidentes as práticas de discriminação e exclusão.

Um exemplo dessa dinâmica invertida está escancarado na denúncia da enfermeira Andrea Batista da Silva, que tem autismo e relatou boicote de colegas e superiores no Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE) de São Paulo. O caso foi publicado com exclusividade pelo blog Vencer Limites. A reportagem levou o Ministério Público do Trabalho em São Paulo (MPT-SP) a abrir uma investigação.

O blog Vencer Limites convidou especialistas e autoridades que atuam pela inclusão para avaliar o caso em artigos exclusivos. O quarto texto é assinado por Marco Pellegrini, secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério dos Direitos Humanos.

Emprego apoiado

por Sandra Dias Batochio da Silva*

O Brasil passou a considerar o Transtorno do Espectro Autista (TEA) uma deficiência em 2012, mudança de grande importância para garantir direitos e auxiliar na inclusão social. Na prática, porém, não é o que observamos.

O caso da enfermeira Andrea nos mostra a realidade cruel que muitas pessoas com deficiência ainda enfrentam. Seis anos se passaram e muita coisa precisa ser questionada, aprendida e modificada.

A inclusão social do autista é imprescindível em todas as fases da vida, pois somente assim é possível desenvolvver suas potencialidades e sua autonomia.

Apesar da legislação que garante a inclusão do autista no trabalho, é nítido que não há uma inserção como deveria ocorrer de fato. Infelizmente, a dificuldade do autista em ingressar nesse mercado mostra uma realidade excludente.

Muitos jovens com TEA entram na faculdade e, quando buscam emprego, são barrados no momento da entrevista por suas dificuldades nas áreas de comunicação e interação social.

Dentro do espectro, boa parte dos autistas têm inteligência preservada e facilidades para algumas funções, com alto índice de concentração, foco e objetividade. Possuem habilidades específicas em organização, facilidade no cumprimento de regras e normas, são pontuais e responsáveis.

Quando se fala em autismo, existe uma visão estereotipada e a experiência nos mostra que essas pessoas são profissionais sérios, comprometidos e totalmente dedicados ao trabalho, mas esbarram no preconceito ou na dificuldade das pessoas entenderem que a sua falta de sociabilidade não é intencional, mas sim uma traço dentro do espectro, o qual pode variar dependendo da gravidade.

As empresas precisam olhar para o potencial e para as habilidades dessas pessoas e não para as suas dificuldades. Devem entender que, na inclusão, o emprego apoiado e os profissionais capacitados fazem diferença para que essa população consiga mostrar seu valor e todo o seu potencial.

Não adianta as empresas contratarem profissionais com Transtorno de Espectro Autista apenas para cumprir a Lei de Cotas. Elas precisam fazer um acolhimento mais eficaz desse público a partir do respeito mútuo e vencendo as dificuldades de interação e relações sociais.

*Sandra Dias Batochio da Silva é neuropsicóloga.

