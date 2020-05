Empresa lança websérie para a comunidade surda sobre prevenção ao coronavírus

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

A empresa BRK Ambiental, especializada em saneamento básico, lançou nesta semana uma websérie para a comunidade surda sobre o coronavírus e a pandemia da covid-19.

Os vídeos estão publicados no canal da companhia no YouTube e são apresentados por Maria Inez, intérprete da Língua Brasileira de Sinais da Universidade Federal do Tocantins (UFT), com áudio e legendas.

O conteúdo foi elaborado com o apoio da professora de Libras do Instituto Federal do Tocantins (IFTO), Alini Alves, e explicam o que é a covid-19, formas de se prevenir, uso correto das máscaras, cuidados ao sair de casa, além das recomendações de autoridades sanitárias e de saúde.

