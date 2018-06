Empresas brasileiras recebem prêmio na ONU por ações inclusivas

Empresas brasileiras e internacionais receberam no último dia 2 de dezembro, na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York (EUA), o prêmio ‘Reconhecimento Global – Boas Práticas para Trabalhadores com Deficiência’, promovido pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo.

Uma publicação da secretaria paulista (em espanhol, inglês e português) vai detalhar as práticas e experiências de todas as empresas.

Entre as 25 companhias premiadas, 15 são brasileiras: Accenture Brasil, Banco do Brasil, Caterpillar Brasil, Cushman & Wakefield, Eletrobrás Eletrosul Centrais Elétricas, Enel do Brasil, EY Brasil, Itaú Unibanco Holding IBM Brasil, JLL Brasil, Monsanto do Brasil, Natura, Odebrecht Agroindustrial, Sebrae, Senac e Serasa Experian.

Também foram agraciadas a Fundación Tacal (Chile), Colcafe (Colômbia), Grupo Posso (Colômbia), Servioptica (Colômbia), Serviços de Consultoría do Occidente (Costa Rica), Grupo Siro (Espanha), Ilunion (Espanha), Fundación Teletón (México), TVR Cluj (Romênia) e Krungthai (Tailândia).

A meta do prêmio é dar visibilidade internacional às ações inclusivas para profissionais com deficiência no ambiente corporativo, provocar a reflexão sobre o acesso de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho, além de estimular empresas nacionais e internacionais, públicas ou privadas, a aperfeiçoarem seus programas relacionados à diversidade.

A cerimônia de entrega também celebrou os dez anos da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E a secretária Linamara Rizzo Battistella recebeu um prêmio da United Nations Department for Economic and Social Affairs (UNDESA) e da Global Initiative for Inclusive ICTs (G3ict), por seu trabalho pela promoção dos direitos das pessoas com deficiência no Estado de São Paulo e no Brasil.