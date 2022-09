EqualWeb recebe certificação da ABNT

A solução de acessibilidade digital da EqualWeb recebeu certificação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), conforme a NBR ISO/IEC 25030:2008, que atesta a qualidade de um produto de software, em aderência a 15 requisitos do WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) Nível AA Versão 2.1., direcionados a páginas na web. O reconhecimento é inédito e emblemático porque ultrapassa avaliações específicas de recursos para pessoas com deficiência na internet e entra no universo da engenharia de software para todos os públicos.

“Não é só sobre acessibilidade. A ABNT verifica a aderência do software e todos os 15 itens auditados precisaram ser comprovados. Foram avaliados objetivamente, garantindo que todos são testáveis”, explica Analia Irigoye, auditora da ABNT.

A NBR ISO/IEC 25030 também avalia, por exemplo, softwares de controle de entrada e saída de funcionários em empresas, conforme a Portaria Nº 671/2021, do Ministério do Trabalho e Previdência (MPT), que regulamenta disposições relativas à legislação trabalhista, inspeção do trabalho, políticas públicas e relações de trabalho.

O processo para a certificação durou oito meses. A EqualWeb fez um comparativo com itens do WCAG, criou um documento com essas comparações e enviou à ABNT. “Tivemos excelência em 22 itens e outros dois estão em fase de aprovação”, diz Rodrigo Ibraim, diretor de tecnologia da EqualWeb.

“Nossa tecnologia não é uma concorrente do by design“, afirma Ricardo Hechtman, líder de inovação da EqualWeb. “Nosso código original fica na nuvem e não altera a página original. Não afeta a latência. Conseguimos modificar o template e personalizar a ferramenta em cada site”, comenta.

Para o executivo, a certificação da ABNT abre muitos caminhos. “A comunidade de desenvolvedores ainda olha para as tecnologias de inteligência artificial com resistência, embora essas tecnologias sejam criadas por desenvolvedores”, ressalta Hechtman.

A EqualWeb nasceu em Israel e chegou ao Brasil no segundo semestre de 2020. Atualmente, tem 150 clientes no País e está presente em 10 milhões de páginas nacionais. No mundo, são mais de 100 milhões de páginas.

A ferramenta tem mais de 30 recursos, como ajuste de leitor de tela, navegação por teclado e navegação numérica, bloqueio de intermitência de brilho, comando de voz, dicionário Webster para palavras em inglês, leitor de texto, customização de cor para fundo de tela, para cabeçalhos e também para conteúdo, contraste de brilho claro e escuro, função monocromática, ajuste de tamanho de fonte, de espaço de linhas e de espaçamento entre palavras, ampliação do cursor nas cores branca e preta, zoom de tela, fonte legível, descrição de imagem, links e cabeçalhos destacados, modo de leitura, lupa e teclado virtual.

“É uma solução que dá poder ao usuário para ele modificar o site do jeito que quer, cria um site para cada pessoa, customizável, faz do usuário o protagonista da navegação”, completa Ricardo Hechtman.

Mais inclusão – Especialistas em auditoria e engenharia de software ouvidos pelo blog Vencer Limites defenderam práticas mais inclusivas para ampliar a cultura de acessibilidade digital dentro das empresas de software e entre os desenvolvedores.

Para esses profissionais, embora a implementação de alguns itens de acessibilidade ainda seja mais demorada, mais cara, mais complexa e exija boas práticas de programação que não fazem parte da rotina de todos os desenvolvedores, essa mudança de comportamento está mais associada à cultura e à vontade das empresas de investir e menos à inviabilidade técnica.

Qualidade, segurança e acessibilidade, dizem os especialistas, são itens que devem ser observados pelos desenvolvedores e, nas empresas, a preocupação com estes itens deveria ser obrigatória porque eles fazem parte da qualidade de software, mas isso ainda não é padrão por razões econômicas ou culturais.