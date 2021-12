Equipe paulista vence a Surdolimpíada Nacional

A Federação de São Paulo é a vencedora da Surdolimpíada Nacional 2021, terceira edição do evento organizado pela Confederação Brasileira de Desporto de Surdos (CBDS), com as provas deste ano disputadas na cidade de São José dos Campos, no interior paulista, entre os dias 4 e 7 de dezembro.

O resultado final da competição, a maior do calendário desportivo para surdos no Brasil, foi confirmado nesta quarta-feira, 8.

A equipe paulista conquistou 42 medalhas, sendo 24 de ouro, 11 de prata e 7 de bronze. A Federação do Rio de Janeiro ficou na segunda colocação, com 9 medalhas de ouros, 5 de prata e 6 de bronze (total de 20). E a Federação do Rio Grande do Sul garantiu a terceira posição, com 22 medalhas, sendo 8 de ouro, 7 de prata e 7 de bronze.

A Surdolimpíada Nacional tem patrocínio das Loterias Caixa e do governo federal, por meio do Ministério da Cidadania e da Secretaria Especial do Esporte.

É um preparativo para convocação das seleções brasileiras para a 24ª edição dos Jogos Olímpicos de Verão para Surdos, que serão disputados no Brasil, na cidade de Caxias do Sul (RS), em 2022.

Neste ano, a Prefeitura de São José dos Campos ofereceu a logística. E o evento teve apoio da Helpvox.