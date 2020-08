Esclerose Múltipla e as preocupações com o futuro

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

Preocupações com as complicações causadas pela Esclerose Múltipla ao longo da vida, os gastos com planos de saúde, exames e outros custos são os principais destaques de uma pesquisa apresentada nesta quarta-feira, 20, na abertura da ‘Casa da Esclerose Múltipla 2020’. O estudo completo será publicado em outubro.

Condição neurológica que provoca diversas deficiências, principalmente físicas e visuais, a EM atinge aproximadamente 2,3 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, tem entre 30 mil e 40 mil registros confirmados.



A pesquisa feita pela Merck e a associação Amigos Múltiplos pela Esclerose (AME) avaliou os principais desafios e necessidades não atendidas por pessoas que convivem com a Esclerose Múltipla e também por médicos neurologistas na jornada de tratamento. Fadiga foi o sintoma mais citado por quem tem EM, além dos impactos na qualidade de vida e também no humor.

Dificuldade para se concentrar e dor, alterações motoras – como desequilíbrio e tendências a quedas -, problemas cognitivos e de memória também foram mencionados. Entre os médicos ouvidos, a maioria apontou alterações motoras como um dos grandes desafios para quem tem EM.

Uma das propostas da ‘Casa da Esclerose Múltipla 2020’, que fica aberta até dezembro, é ampliar o conhecimento sobre sintomas muitas vezes imperceptíveis para quem não conhece a EM. Por isso, a característica imersiva, em realidade virtual, busca a empatia e faz diversos alertas, especialmente no que diz respeito ao diagnóstico precoce. Nesta quarta edição, o tema é ‘Liberdade para o Amanhã’.

