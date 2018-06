Grupo aguarda aprovação de clínica-escola pública para autistas em Santos

———-

Está nas mãos do prefeito de Santos, no litoral sul de SP, Paulo Alexandre Barbosa (PSDB), a possibilidade de pessoas com Transtorno do Espectro Autista contarem com uma unidade pública na cidade para atendimento clínico e educacional especializado.

Isso porque o projeto que cria uma clínica-escola municipal para pessoas com autismo foi aprovado na Câmara em novembro e aguarda somente a sanção do chefe do executivo santista para se tornar realidade.

“É um grande avanço oferecer ensino individualizado aos autistas e também potencializar a socialização desses cidadãos, além de aprimorar tratamentos, formar e capacitar profissionais. Esperamos a análise e aprovação do prefeito”, afirma o vereador Hugo Duppre (PSDB), autor do projeto.

A ideia foi desenvolvida junto com o Grupo Acolhe Autismo de Santos, que luta há muito tempo pela construção de um equipamento do tipo no município. “Está claro o desejo da cidade em implantar essa escola”, diz Duppre.

Se aprovada em Santos, será a primeira clínica-escola pública especializada no atendimento ao autista em todo o Estado de SP. E a segunda no Brasil. A única em funcionamento no País atualmente está em Itaboraí (RJ), cidade que Duppre e um grupo formado por profissionais das secretarias de Saúde e Educação – além de representantes de entidades sociais e outras pessoas envolvidas na criação da clínica -, visitam nesta sexta-feira, 4. A ideia é colher informações que possam ajudar tirar o equipamento do papel.

———-