Escola que discrimina aluno com deficiência deve ser denunciada

É crime recusar, cobrar valor adicional, suspender, adiar, cancelar a matrícula ou boicotar a frequência de crianças e jovens com deficiência em escola regular. Qualquer violação de direitos das pessoas com deficiência no ambiente escolar, discriminação, dificuldade de acesso, falta de apoio, de material inadequado ou de acessibilidade contraria a Lei Brasileira de Inclusão (https://goo.gl/39jrkS) e deve ser denunciada. Esse é o ponto principal da campanha organizada pela @ApaeSP – em parceria com a @smpedsp (Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo) – para fortalecer a educação inclusiva. Para fazer sua denúncia, ligue no (11) 3913-4015. É fundamental impedir retrocessos na conquista de direitos das pessoas com deficiência e garantir que todas estejam incluídas, de fato, na escola. ⠀⠀⠀ 📲 Receba as reportagens do #blogVencerLimites no seu smartphone. Mande 'VencerLimites' no Whatsapp para 011976116558 📰 ⠀⠀⠀ #PessoasComDeficiência #PeopleWithDisabilities #EducaçãoInclusiva #EscolaInclusiva #LeiBrasileiraDeInclusão #InclusiveEducation #InclusiveSchools #IncludeUsFromTheStart