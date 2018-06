A Apae de São Paulo lança nesta terça-feira, 21/3, Dia Internacional da Síndrome de Down, a campanha ‘Escolha um mundo mais inclusivo’, para conscientizar o País sobre a importância da inclusão e do acesso de pessoas com deficiência em todos os setores públicos e privados.

Além do filme, o trabalho inclui anúncios impressos, making of, peças para mídias sociais e endomarketing, fruto de uma parceria da instituição com a agência NewHaus e a fotógrafa Karim Scharf.

O cenário idealizado por Karim Scharf representa as vivências da primeira infância, como sonhar, brincar, interagir e descobrir o mundo, e permitiu às crianças que participam da campanha uma experiência sensorial encantadora e divertida.

