Escritor com paralisia cerebral conta sua história em documentário

Emílio Figueira nasceu em 1969 e, por causa de uma asfixia durante o parto, tem paralisia cerebral, com sequelas na fala e nos movimentos. É psicólogo, psicanalista, teólogo, atua no jornalismo e na produção científica, escreveu vários livros impressos e digitais, ator e autor de teatro, professor (com cinco graduações e dois doutorados) e conferencista de pós-graduação, principalmente de temas que envolvem a educação inclusiva.

A história Emílio Figueira é o tema central do documentário autobiográfico ‘Noites Guaraçaienses – Nascimento De Um Poeta’, lançado neste mês e liberado no YouTube (assista abaixo).

No filme, Figueira relembra o lançamento do seu primeiro livro de poesias e reencontra-se com personagens, que reconstituem as memórias da infância e o inicio da adolescência do jovem poeta e a sua obra, com destaque para os resultados positivos de sua inclusão escolar, social e profissional.

FICHA TÉCNICA

Roteiro, Produção, Direção e Montagem

Emílio Figueira

Narração

Ana Luiza Figueira Ochiai

Câmera e Auxílio de Produção

Alan Rogério Morelli, Helton Luiz Tavoni, Silvio Moreira

Assistente Técnico

Silvio Moreira

Pós-Produção

Alan Rogério Morelli

Consultoria

Ana Maria Da Silva Pina, Joaquim de Oliveira Teles e Ivan Da Silva Beteto

Produção Executiva

Figueira Digital (2016)

O documentário foi lançado junto com o blog ‘Cinema e Inclusão’, voltado a educadores que usam recursos audiovisuais para promover temáticas e práticas inclusivas, além de ter a meta de se tornar um centro de documentação, pesquisas e inspirações para diretores, roteiristas, produtores, atores no processo de novas inclusões de pessoas com deficiência em filmes, documentários e programas de televisão.