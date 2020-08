Escritor conta o que aprendeu com o irmão que tem síndrome de Down

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

“Ele me fez viver momentos mágicos e conquistou afeto num mundo onde os sentimentos positivos são gratuitos para os seres normais, mas difíceis de brotar quando se é imperfeito. Quanto ensinamento”, diz Leonardo Gontijo, autor de ‘Mano Down: relatos de um irmão apaixonado’, lançamento da Literare Books International, em versões impressa e digital acessível.

O escritor fala de Eduardo, ou Dudu do Cavaco, que tem 21 anos, famoso por suas apresentações com o instrumento e também pelas participações nos eventos, palestras e atividades do Instituto Mano Down, criado em 2010.

O livro narra a união dos dois irmãos, descreve as etapas da vida de Eduardo, seu relacionamento com os pais, irmãos, familiares, professores e amigos.

Também oferece ao leitor informações sobre a síndrome de Down, à medida em que o autor menciona as experiências vividas e as dificuldades encontradas pela família e por ele próprio.

Serviço:

Livro: Mano Down: relatos de um irmão apaixonado

Autor: Leonardo Gontijo

Editora: Literare Books International

1ª edição, 200 páginas

ISBN: 978-6586939392

Compre na página da editora e também na Amazon.

________________________________________

Para receber as reportagens do #blogVencerLimites no Whatsapp, mande ‘VENCER LIMITES’ para +5511976116558 e inclua o número nos seus contatos. Se quiser receber no Telegram, acesse t.me/blogVencerLimites.

VencerLimites.com.br é um espaço de notícias sobre o universo das pessoas com deficiência integrado ao portal Estadão. Nosso conteúdo também está acessível em Libras, com a solução Hand Talk, e áudio, com a ferramenta Audima.

Todas as informações publicadas no blog, nas nossas redes sociais, enviadas pelo Whatsapp ou Telegram são produzidas e publicadas após checagem e comprovação. Compartilhe apenas informação de qualidade e jamais fortaleça as ‘fake news’. Se tiver dúvidas, verifique.

Mande mensagem, crítica ou sugestão para blogVencerLimites@gmail.com. E acompanhe o #blogVencerLimites nas redes sociais:

Facebook.com/VencerLimites

Twitter.com/VencerLimitesBR

Instagram.com/blogVencerLimites

________________________________________