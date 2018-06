Especialistas debatem doenças raras em Guarulhos

Especialistas de diversas áreas da saúde debatem nesta quarta-feira, 17, em Guarulhos, na Grande SP, as dificuldades de pessoas com doenças raras, no ‘1º Encontro de Doenças Raras: Dilemas e Desafios na Atenção às Pessoas com Doenças Raras e suas Famílias’.

O evento é gratuito e será realizado entre 8h e 17h no campus da Universidade UNG, que fica na Praça Tereza Cristina, nº 88. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail inscricoes@apmps.org.br ou no site www.apmps.org.br. As vagas são limitadas.

Entre os temas que será discutidos estão:

– O que são Doenças Raras? Conceitos básicos; Dilemas e Desafios na rede de atenção à saúde para atenção às pessoas com doenças raras e suas famílias

– Dilemas e Desafios para academia, na graduação e pós-graduação, na formação de profissionais para a produção do cuidado às pessoas com Doenças Raras e suas famílias

– A invisibilidade das pessoas com Doenças Raras e suas famílias

– Dilemas e Desafios da Rede Municipal de Educação na garantia dos direitos da criança e adolescentes com Doenças Raras e suas famílias

– Dilemas e Desafios para Sociedade Civil organizada na garantia de direitos de pessoas com Doenças Raras e suas famílias

Haverá ainda uma roda de debates e depoimentos de pessoas com diagnóstico de doença rara. O encontro é fruto de uma parceria engtre a Secretaria da Saúde de Guarulhos e a Associação Paulista dos Familiares e Amigos dos Portadores de Mucopolissacaridoses e Doenças Raras (APMPS).

SERVIÇO:

‘I Encontro de Doenças Raras: Dilemas e Desafios na Atenção às Pessoas com Doenças Raras e suas Famílias’

Local: Universidade UNG, Campus Centro, Auditório F

Endereço: Praça Tereza Cristina, 88, Centro, Guarulhos

Data: 17 de agosto de 2016

Horário: 8h às 17h

Entrada Gratuita

Informações: (11) 2464-1151 ou extensao@ung.br