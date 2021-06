Uma falha no reconhecimento facial em um ônibus na cidade de São Paulo provocou o cancelamento automático do Bilhete Único Especial de um homem com deficiência. É um problema que se repete e prejudica principalmente as pessoas com deficiência.

Nivaldo Demésio de Lima, de 46 anos, tem sequelas de poliomielite (paralisia infantil). É casado e tem cinco filhos. Trabalha como auxiliar administrativo na unidade Ibirapuera da AACD há 14 anos. Mora no Jaraguá, região norte da capital paulista, pega ônibus e trem diariamente para ir e voltar do trabalho, trajeto de aproximadamente 90 minutos.

Na manhã do dia 1° de junho, na estação Barra Funda da CPTM, ele foi surpreendido com o bloqueio do acesso. Em contato com a SPTrans, Nivaldo foi informado que o sistema havia detectado uso indevido do cartão no dia 31 de maio, às 19h24, em um ônibus da linha 106 – METRÔ SANTANA / ITAIM BIBI (prefixo 16672), que ele não utiliza. A foto enviada pela SPTrans é de uma mulher.

“No horário marcado pela SPTrans, estou chegando em casa”, diz Nivaldo. Com o protocolo do pedido impresso, ele consegue mostrar aos motoristas que está bloqueado. “Muitos já me conhecem, entendem o problema e me deixam seguir viagem. Se eu fosse pagar todas as passagens, gastaria uns R$ 30 por dia”, comenta.

Para evitar dificuldades na estação de trem, Nivaldo está fazendo outro trajeto, somente em ônibus, o que leva aproximadamente duas horas e meia. “Na linha 175T-10 (Santana / Jabaquara) é mais difícil porque são condutores diferentes. Eu sempre mostro o protocolo e alguns entendem. Um motorista não quis conversa, disse que na próxima eu teria que pagar a passagem e resmungou ‘esses ‘alejados’ só atrapalham’. Falou essa palavra, desse jeito, em voz baixa, mas eu escutei. Fiquei tão transtornado que nem consegui reagir ou marcar o prefixo do veículo”, relata Nivaldo, que já passou por cinco infartos, duas cirurgias de pontes de safena e usa dois stants. “Tenho quase 27 anos de contribuição e estou tentando me aposentar, mas o INSS não aprova”, diz.

Nivaldo informou à AACD os problemas que está enfrentando e afirma ter recebido apoio total da instituição. Em nota ao #blogVencerLimites, a associação lamenta a postura do motorista e confirmou que está prestando solidariedade ao funcionário.

“É fundamental que a sociedade em que vivemos esteja preparada para lidar e conviver com as diferenças, reconhecendo em cada indivíduo a sua capacidade de evoluir e contribuir para um mundo mais humano” declarou a AACD.

Resposta – Procurada pelo #blogVencerLimites, a SPTrans respondeu que “o Bilhete Único Especial – Pessoa com Deficiência do senhor Nivaldo Demésio de Lima foi cancelado automaticamente pelo sistema informatizado. Os casos em que o sistema não pode validar a foto capturada pelo validador são encaminhados para análise por analistas da SPTrans”, diz a companhia.



“Após a análise foi constatado que ele era o titular do benefício na foto capturada. Desta forma, o desbloqueio no sistema de bilhetagem foi feito nesta quarta-feira, 9 de junho, e um novo Bilhete Único Especial foi gerado. Assim que o Bilhete Único Especial estiver finalizado e disponibilizado para retirada no Posto Central, o munícipe será informado pelo telefone cadastrado no site de atendimento”, completou a SPTrans.

Segundo Nivaldo, até a manhã deste sábado, 12, esse contato ainda não havia sido feito.

Falha repetida – Em maio no ano passado, a costureira Rosângela Gonçalves Ribeiro, de 48 anos, moradora de Pirituba, na zona noroeste de São Paulo, ficou mais de uma semana impedida de usar o Bilhete Único Especial. O cartão, que é permanente, foi bloqueado pela SPTrans porque a usuária estava com uma máscara de proteção sobre o rosto quando passou pela catraca do ônibus (Linha 9015 Vila Zatt).

Na época, em entrevista ao #blogVencerLimites Rosângela contou que trabalhava em uma empresa no Piqueri, na zona norte, e pegava diariamente quatro ônibus. Gastaca R$ 8,80 por dia porque usa o sistema de integração, que permite a baldeação sem cobrança de nova passagem (clique aqui para ler a reportagem completa).

