Estudantes criam aplicativo que ensina matemática em Libras

Três estudantes do Instituto Federal do Paraná (IFPR) criaram um aplicativo que ensina matemática em Libras, a Língua Brasileira de Sinais, além de ampliar o conhecimento sobre a cultura surda. MatemáTIC Libras, disponível em Android (a versão iOS será liberada em breve), tem textos para guiar as atividades e exercícios que ensinam os sinais corretos da matéria. Com o mascote Thales viajando pelo mapa do Brasil, apresenta pessoas surdas que são referência em suas áreas de atuação.

O trio estuda no Campus Paranavaí. Carlos Eduardo de Carvalho, de 19 anos, que é surdo, apresenta no app vídeos sobre conjuntos matemáticos e quais devem ser os sinais para cada etapa do conteúdo. Ele e Cecilia Furtado, de 17 anos, estão no curso de mecatrônica no ensino médio. Willian Cligor, de 21 anos, faz faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas.

O projeto é um dos 19 finalistas da Maratona UNICEF Samsung, iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância e da multinacional, em parceria com a Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro (Softex), que estimula o desenvolvimento de tecnologias educacionais para serem aplicadas no ensino médio de escolas públicas.

Os grupos cumpriram as últimas etapas do programa com atividades online, no trabalho de mentoria nas bancadas de avaliação. A versão final dos aplicativos foi publicada em 5 de junho e a cerimônia de encerramento está marcada para agosto.

