Estudantes criam prótese de baixo custo

Estudantes de uma escola particular de Santo André, no ABC Paulista, desenvolveram o protótipo de uma prótese eletrônica de baixo custo com movimentos acionados por sensores. Érica Tonello de Angelo, João Pedro Ferreira Bossetto, Lara Pânica de Araujo e Sophie Bittencourt Baraldi, todos de 15 anos, alunos do primeiro ano do Ensino Médio do Colégio Stocco, tiveram a ideia durante um itinerário de biologia, após tomarem conhecimento da situação de pessoas com amputações na apresentação sobre deficiência e inclusão.

O modelo de antebraço e a mão são impressos em 3D. A prótese tem placas Arduino R3 UNO e EMG com 3 sensores, um servo motor, duas baterias de nove volts, jumpers, elásticos de costura, fio de nylon e cola de ciano acrilato.

“Foram vários protótipos para aprender e discutir a dinâmica da prótese e como cada parte deveria funcionar. Feitos em papelão, madeira, metal e agora estamos no definitivo, impresso em 3D, o que permite produzir com facilidade e qualidade de precisão entre as estruturas, tornando o movimento mais natural”, conta o grupo em entrevista ao blog Vencer Limites.

“Os sensores da placa EMG são conectados ao braço da pessoa, detectam pequenas variações elétricas que são codificadas e enviadas para a placa Arduino, que recebe essas variações e aciona a movimentação do servo motor, permitindo a abertura e fechamento dos dedos. Nosso projeto, até o momento, movimenta todos os dedos de uma vez, mas já estamos trabalhando na individualização do processo”, explicam.

De acordo como os estudantes, o custo de produção da prótese é de R$ 600. “Todos os componentes eletrônicos são de fácil acesso e relativamente baratos”, dizem. “A única peça que precisa de equipamento especial é o molde da prótese, que pode ser impresso em qualquer impressora 3D disponível no mercado, utilizando nosso arquivo”, esclarece o grupo.

O modelo será apresentado na Mostra Nacional de Robótica (MNR), entre 17 e 22 de outubro, realizada em conjunto com a Competição Brasileira de Robótica (CBR) e as finais da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), eventos do ROBÓTICA 2022, que será presencial, no campus do Centro Universitário FEI, em São Bernardo do Campo, também no ABC Paulista.