Estudantes criam sistema que transforma Libras em texto

Três alunos da Escola Técnica Estadual Lauro Gomes, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, criaram um programa que usa inteligência artificial para transformar movimentos e expressões da Língua Brasileira de Sinais em texto.

Vinícius Luciano Navarrete da Silva, Luciano dos Anjos Oliveira e Fabrício Holanda de Almeida elaboraram o software para o trabalho de conclusão do curso de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. A plataforma reconhece sinais com as mãos, expressões faciais e movimentos do corpo. O programa já consegue converter aproximadamente 100 sinais de Libras e o grupo está em busca de intérpretes para aprimorar o software.

Quem tiver interesse em participar pode entrar em contato pelo email lucianounreal@gmail.com ou no Whatsapp +55 11 94679-5727.

O projeto desenvolvido em sistema operacional Ubuntu, com machine learning e código aberto MediaPipe do Google, ficou entre os dez primeiros na votação popular da 19ª Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace). Os jovens foram convidados para a Mostratec Jovem-Pará e querem participar de outros eventos científicos.

REPORTAGEM COMPLETA EM LIBRAS (EM GRAVAÇÃO)

Vídeo produzido por Helpvox com a versão da reportagem na Língua Brasileira de Sinais pela tradutora e intérprete Milena Silva.

