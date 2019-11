Estudantes ganham prêmio de empreendedorismo com semáforo para daltônicos

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

O daltonismo atinge 8% da população masculina em todo mundo, segundo dados da Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Eletrônica Científica Online). Desse total, 40% têm maior chance de se envolver em acidentes de trânsito por não conseguir reconhecer as fases de um semáforo, diz a Scielo.

Na cidade de São Paulo, que tem mais de 8 milhões de veículos registrados e aproximadamente 55 mil semáforos, somente 300 são adaptados a essa condição visual.

O desafio de mudar essa realidade, garantir mais segurança e autonomia a pessoas com daltonismo, motivou três alunas do segundo ano do ensino médio do Colégio Dante Alighieri, em São Paulo – Vittoria Tieppo, Catarina Leite e Sabine Souza, com idade entre 14 e 15 anos – a elaborar o projeto que venceu o ‘Dante Gen – Desafio de Empreendedorismo’.

O concurso reuniu 178 projetos de 500 estudantes, que foram avaliados por diretores de empresas, integrantes do poder Judiciário, donos de startups, empresários, representantes de associações e outros especialistas.

Na proposta das três estudantes, o semáforo tem símbolos específicos para cada fase (parar, atenção e seguir) combinados com as habituais cores usadas no equipamento (vermelho, amarelo e verde). Uma solução simples e totalmente eficaz. As vencedoras pretendem apresentar o projeto à Prefeitura de São Paulo para uma parceria público-privada.

As três estudantes vão participar de uma vivência de seis dias no Woodrow Wilson International Center for Scholars (Centro Internacional para Acadêmicos Woodrow Wilson), mais conhecido por Wilson Center, em Washington (EUA), maior centro de empreendedorismo do mundo.

Mande mensagem, crítica ou sugestão para blogVencerLimites@gmail.com

Acompanhe o #blogVencerLimites nas redes sociais

Facebook – Twitter – Instagram – LinkedIn – YouTube