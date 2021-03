Estudo revela “impacto devastador” da covid-19 em pessoas com deficiência intelectual

Use 26 recursos de acessibilidade digital com a solução da EqualWeb clicando no ícone redondo e flutuante à direita, ouça o texto completo com Audima no player acima, acione a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

Um estudo publicado neste mês no The New England Journal of Medecine, da Massachusetts Medical Society, nos Estados Unidos, mostra o “impacto devastador da covid-19 em pessoas com deficiência intelectual”.

A pesquisa transversal avaliou 64 milhões de pacientes, 128 mil com deficiências intelectuais, em 547 organizações de saúde, entre janeiro de 2019 e novembro de 2020.

“O risco de exposição dessa população pode ser explicado por uma série de fatores, incluindo a necessidade de cuidados diários que muitos indivíduos com deficiência intelectual têm, o que requer contato regular com pessoal de apoio domiciliar e outros, uso de transporte compartilhado e, em muitos casos, residência em habitações de alto contato, como instituições de longa permanência”, explicam os pesquisadores.

“Alguns indivíduos com deficiência intelectual têm problemas sensoriais que dificultam o uso de máscaras por longos períodos. Prejuízos cognitivos e dificuldades de comunicação também geram a necessidade de apoio da família ou do cuidador durante a hospitalização”, dizem os cientistas.

“Além do risco direto de contrair covid-19, a pandemia teve efeitos negativos sobre a capacidade dos indivíduos com deficiência intelectual de receber cuidados de saúde e o suporte diário que normalmente recebem. A falta de serviços típicos pode levar ao aumento de problemas comportamentais e ao tratamento com psicotrópicos, com efeitos colaterais negativos. Esses fatores de risco indicam que mais recursos são necessários para vacinar essa população vulnerável e aqueles que fornecem cuidados diretos”, alertam os médicos.

“Há uma limitação geral no relato do diagnóstico de deficiência intelectual. Muitos pacientes com deficiência intelectual podem não ter esse diagnóstico refletido em seu prontuário”, afirmam os pesquisadores.

