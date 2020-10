Expectativas das pessoas com deficiência no mercado de trabalho

Use 26 recursos de acessibilidade digital com a solução da EqualWeb clicando no ícone redondo e flutuante, ouça o texto completo com Audima no player acima, acione a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

A startup Olist, especializada em soluções de vendas para micros, pequenas e grandes empresas, está reunido opiniões de profissionais com deficiência em uma pesquisa sobre dificuldades, perspectivas e preferências no mercado de trabalho.

Com a contratação de mais de 100 funcionários nos últimos meses, a empresa está enquadrada nas exigências da Lei de Cotas. Diante desse cenário, a Olist organizou o estudo (para participar, clique aqui).

Seguindo uma estratégia cada vez mais usada no mundo corporativo, a startup criou comitês que atuam no planejamento de ações sociais e também na promoção do ambiente inclusivo.

Valorizar pessoas e a diversidade se tornou uma mensagem fundamental no mundo dos negócios, demanda fortalecida na crise da covid-19.

