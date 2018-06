Experimentar as dificuldades que pessoas com deficiência enfrentam diariamente nas cidades é a proposta do circuito instalado nesta quinta-feira, 11, na Rua Doutor Joviano Pacheco de Aguirre, nº 30 (Praça do Campo Limpo), em São Paulo.

O circuito é usado desde 2013 e faz parte do projeto ‘Dia de Parceria com a Comunidade’, fruto de uma parceria entre a Novartis e a prefeitura regional do Campo Limpo, com apoio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida.

O trajeto poderá ser percorrido por quem não precisa de recursos acessíveis. A meta é ampliar o conhecimento sobre como a falta de acessos impede o exercício da cidadania. Aproximadamente 3 mil pessoas devem passar pelas 14 tendas de atendimento entre 8h e 16h30.

Além do espaço para a experiência inclusiva, haverá ainda oferta de massagens com profissionais que têm deficiência visual, além de corte de cabelo, guia de serviços, pintura com os pés, oficinas culturais e artísticas infantis, biblioteca do bem, exames oftalmológicos, aferição de pressão arterial e glicemia, consultas sobre hanseníase, palestras sobre saúde da mulher e vida saudável com nutricionistas, distribuição de preservativos, kits de higiene bucal e folhetos informativos sobre dengue e doenças raras.

O ‘Dia da Parceria com a Comunidade’ é promovido pela Novartis em todo o mundo, com presença voluntária dos funcionários da empresa. A ação do Campo Limpo tem participação da Associação Pequeno Mestre, Fundação Cafu, Reviver Capão, Cedesc, Projeto Arrastão, Associação Desportiva Campo Limpo e Fênix SP – Atitude Basquete.