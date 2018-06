Exposição gratuita destaca a luta de pessoas com deficiência visual

———-

O CEU Butantã, na zona oeste da capital paulista, recebe, entre 25 de março e 24 de abril, a exposição itinerante ‘Sentir a diVERsidade’, que conta a história da luta de pessoas com deficiência visual. A mostra, que tem entrada gratuita, integra as comemorações pelos 70 anos da Fundação Dorina Nowill para Cegos, completos no último dia 11 de março.

São painéis com informações, fotos e objetos que ilustram o que é a deficiência visual e a relação entre os sentidos e o cotidiano, tudo com audiodescrição, videolibras, folhetos e textos em tinta-braille.

SERVIÇO:

Exposição ‘Sentir a diVERsidade’

Local: CEU Butantã

Endereço: Avenida Engenheiro Heitor Antônio Eiras García, nº 1728, Jardim Esmeralda, São Paulo/SP

Data: de 25 de março a 24 de abril

Informações: (11) 5087-0955 ou aprendendocm@fundacaodorina.org.br

70 anos – Para marcar seu aniversário, a Fundação Dorina lançou uma campanha, assinada pela agência nova/sb – em parceria com a bossa nova films e a sonido -, com a mensagem “O mundo vai além do que você enxerga. Feche seus olhos”, apresentada em cartazes, vídeos e spots que serão veiculados durante todo o ano.

Nas últimas sete décadas, a organização, sem fins lucrativos e de caráter filantrópico, produziu mais de seis mil títulos e dois milhões de volumes impressos em braille, além de contribuir com mais de 2700 obras em áudio e cerca de outros 900 títulos digitais acessíveis para o acervo nacional.

A cada ano, mais de 1.100 pessoas são reabilitadas pela fundação, e aproximadamente 17 mil foram atendidas nos serviços de clínica de visão subnormal, reabilitação e educação especial.

