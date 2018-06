Facebook começa a testar recurso de audiodescrição

———-

O Facebook lançou na última segunda-feira, 4, somente para usuários dos EUA, e apenas para dispositivos móveis (tablets e smartphones) com sistema iOS, um recurso de acessibilidade que permite a inclusão de descrição das imagens.

Batizada de ‘texto alternativo automático’ (automatic alternative text), a ferramenta permite ao usuário escrever um breve texto, que será captado por qualquer software de leitura de tela. Atualmente, aqui no Brasil, softwares leitores de telas apenas indicam que há uma foto na publicação, mas não descrevem a imagem.

É mais um passo em direção ao cenário universal nas redes sociais, proporcionando a socialização e a inclusão de pessoas cegas ou com deficiência visual, além de eliminar a necessidade do usuário descrever a imagem diretamente no post.

Esse tipo de recurso já está liberado no País pelo Twitter. A ferramenta foi incorporada no começo do mês.

