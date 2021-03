Facebook lança série sobre diversidade e inclusão na América Latina

Use 26 recursos de acessibilidade digital com a solução da EqualWeb clicando no ícone redondo e flutuante à direita, ouça o texto completo com Audima no player acima, acione a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

Estreia no dia 11 de março a primeira série documental totalmente produzida pelo Facebook na América Latina. ‘Latam Season’ tem seis episódios e trata da “importância crucial da diversidade e da inclusão para o sucesso dos negócios”. O trailer oficial foi divulgado nesta segunda-feira, 1.

Cada capítulo é apresentado por um especialista. Na lista estão o músico, escritor, compositor, apresentador e empresário Emicida; a atriz, cantora e compositora Liniker; a blogueira mexicana de moda plus size Priscila Arias; a locutora chilena Caterina Moretti, que tem síndrome de Down; a jornalista e empreendedora social Viviane Duarte, e a cantora, compositora, produtora, antropóloga e ativista mexicana Lila Downs.

Os filmes abordam temas como representatividade e identidade, comunidades, democratização digital, criatividade coletiva e tecnologia. Cada episódio será liberado individualmente. A agenda será publicada na página oficial da produção.

