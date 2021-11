Falta de acessibilidade na COP-26 impede participação de ministra israelense Karine Elharrar tem distrofia muscular e usa uma cadeira de rodas motorizada. Ela esperou por duas horas, mas teve que voltar ao hotel onde está hospedada, a 80 km do evento. Em 2007, a ONU promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Todos os países signatários, inclusive o Brasil, assumem o compromisso de promover, proteger e assegurar o exercício pleno dos direitos humanos das pessoas com deficiência e a plena igualdade perante a lei.