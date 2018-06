Um aviso fixado junto a um bebedouro no Shopping La Plage, no Guarujá, litoral sul de SP, desperta curiosidade a respeito dos motivos que levaram a administração do centro comercial a utilizar tal estratégia para alertar sobre o uso correto de um equipamento acessível.

“Srs. Clientes. Isto é um bebedouro rebaixado para acessibilidade. Favor não lavar os pés”. É a frase escrita em letras maiúsculas.

Um cliente do shopping publicou foto em um perfil no Facebook (veja aqui), com um comentário indignado. “Inacreditável a falta de educação de algumas pessoas que visitam o Shopping La Plage no Guarujá!”. E completa com um possível pensamento de quem precisa ler o aviso para entender do que se trata. “Opa, tô saindo da praia, mas antes vou passar ali no shopping pra lavar o pé no bebedouro acessível!…rss”.

O caso mostra como tratamos as pessoas com deficiência e qual importância acreditamos ter os equipamentos de acessibilidade.

Triste realidade!

Este blog procurou a administração do La Plage, por meio da assessoria de imprensa, para saber mais sobre o caso, mas os responsáveis pelo shopping preferiam não comentar.

Curta Facebook.com/VencerLimites

Siga @LexVentura

Mande mensagem para blogvencerlimites@gmail.com

O que você precisa saber sobre pessoas com deficiência