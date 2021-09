Fernanda Takai e Carlinhos Brown lançam música que chama atenção para a Distrofia de Duchenne Clipe estreia no YouTube e canção chega às plataformas Spotify, Deezer e Apple Music. Composição é inspirada no livro 'Amor Raro', que reúne histórias de pessoas com a condição genética. Além dos dois artistas, publicação tem participação de Daiane dos Santos, Márcio Canuto, Mario Sergio Cortella e Mauricio de Sousa.