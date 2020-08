Ferramentas online incluem legendas em vídeos automaticamente

Ouça essa reportagem com Audima no player acima ou acompanhe a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda.

Incluir legendas em vídeos é premissa básica para garantir acessibilidade, assim como audiodescrição e Libras. Em projetos profissionais, o recurso é obrigatório, mas em publicações simples nas redes sociais, muita gente pode considerar desnecessário e complicado.

Para pessoas com deficiência auditiva que não se comunicam na Língua Brasileira de Sinais, legendas são fundamentais. A diversidade no universo da surdez está entre os alertas da campanha #queremoslegendas, que ganhou a web há algumas semanas.

O especialista em desenvolvimento web do Centro de Estudos sobre Tecnologias Web (Ceweb.br) do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), Reinaldo Ferraz, indica o uso e explica em detalhes como funcionam algumas ferramentas online que transcrevem o que é falado no vídeo, sincronizam e aplicam a legenda.

O ‘manual’ completo está disponível no website reinaldoferraz.com.br.

