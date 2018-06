———-

A cidade do Rio de Janeiro recebe até este domingo o ‘Festival Corpos Ímpares 2015: corpo, arte e diferença em cena’, dirigido a estudantes, bailarinos, educadores e pessoas, com ou sem deficiência, interessadas em debater, aprender e vivenciar o universo da arte e das diferenças.

Realizado no Centro Coreográfico da Cidade do Rio Janeiro pela Pulsar Cia. de Dança e pela Hólos Consultores Associados, o evento tem apresentação de espetáculos e performances de dança e teatro, a realização de oficinas, mesas redondas e palestras.

“O nosso objetivo é promover a troca de experiências e fazer com que o público perceba que a arte é para todos, independente da condição física e social. Sentimos necessidade de aprofundar o debate a partir de vivências variadas, nas quais o trabalho artístico se realiza através das diferenças”, diz Maria Teresa Taquechel, coreógrafa, bailarina e diretora da Pulsar Cia. de Dança, que completa 15 anos.

Aulas e oficinas – Entre os participantes do festival está a bailarina e coreógrafa Angel Vianna, referência nas áreas da dança, consciência do movimento e artes cênicas no País. Ela vai ministrar uma aula-espetáculo no domingo, dia 4 de outubro.

Também haverá oficinas com os bailarinos da Pulsar, Bruno Alsiv, Pedro Schames, Rogério Andreolli, Elisabeth Caetano e Moira Braga, assim como os convidados Luciana Bicalho, Rosangela Bernabé, Camila Fersi, Margherita Isola, Olavo Fabrício e Alexandre Bhering, além de oficinas infantis com Viviane Macedo e Marcia Abreu.

As inscrições para aulas e oficinas são gratuitas, com vagas são limitadas, e devem ser feitas pelo e-mail pulsardancacontemp@gmail.com.

SERVIÇO:

Festival Corpos Ímpares 2015

1 a 4 de outubro

Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro

Rua José Higino, nº 115 – Tijuca

Telefone: (21) 2238-2183

Quinta a sábado, das 11h às 20h

Domingo, das 10h30 às 19h.

Apresentações: R$ 5.

As oficinas e palestras são grátis.

Lotação: 155 lugares

Programação completa em www.pulsardanca.art.br

———-

Abaixo, uma galeria com imagens do festival realizado em 2014. Fotos: Divulgação.