Festival de skate reúne pessoas com deficiência

A cidade de Santos, no litoral sul de SP, recebe neste domingo, 10 de setembro, o Festival de Skate Palmares. O evento terá participação de integrantes da Equipe Fast Wheels, que reúne pessoas com deficiência em equipamento adaptados. Os atletas brasileiros Guilherme Parada e Isabelle Menezes, que representaram o Brasil no I Campeonato Pan-Americano de Skateboarding (Bogotá, Colômbia), farão uma apresentação especial.

Organizado pela Associação de Skate de Santos para incentivar o esporte – principalmente entre alunos da rede municipal -, o evento é gratuito e aberto ao público, das 9h às 16h, na Praça Palmares, que fica no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Avenida Siqueira Campos (Canal 4), no bairro do Embaré.

Haverá sorteio de duas bicicletas e entrega de medalhas a todos os participantes. As inscrições dos competidores podem ser feitas no e-mail associaçãodeskatedesantos@gmail.com ou pelo telefone (13) 98150-4000. Participantes e visitantes podem levar um quilo de alimento não perecível.

O festival tem apoio da Secretaria de Meio Ambiente (Semam) e da Secretaria de Esporte (Semes).

