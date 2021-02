Festival defende o protagonismo das pessoas com deficiência

Use 26 recursos de acessibilidade digital com a solução da EqualWeb clicando no ícone redondo e flutuante à direita, ouça o texto completo com Audima no player acima, acione a tradução em Libras com Hand Talk no botão azul à esquerda ou acompanhe o vídeo no final da matéria produzido pela Helpvox com a interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

O protagonismo das pessoas com deficiência, as discussões sobre inclusão e exclusão, as políticas públicas efetivas para a população com deficiência, a desmistificação das deficiências, a ocupação de territórios na sociedade, a delegação do trabalho e de espaços, a função da acessibilidade e o combate ao preconceito ganham luz no Festival ‘Excluso, Eu?’, que será transmitido gratuitamente no YouTube entre 25 e 28 de março.

Produzido pela Cia. Casa das Lagartixas Teatro Clube – por meio da Lei Federal Aldir Blanc, n°14.017/2020, de incentivo à cultura durante a pandemia -, o evento tem participação de artistas e profissionais com e sem deficiência.

“Não adianta debater ações para as pessoas com deficiência sem a verdadeira participação das pessoas com deficiência. É fundamental entendermos e discutirmos nosso lugar na sociedade. Muitas vezes negligenciamos isso e acabamos delegando a outras pessoas um trabalho ou um espaço que são nossos por direito”, diz Ariadne Antico, a ‘Palhaça Birita’, idealizadora do festival.

Os espetáculos evidenciam questionamentos e atitudes relacionadas ao universo das deficiências. Todos ficarão disponíveis por 24h no canal da Cia Casa das Lagartixas (clique aqui).

Acompanhe a programação.

Birita Procura-se

– Monólogo com a palhaça Birita (Ariadne Antico), que busca um emprego para pagar as contas e alcançar as metas planejadas, mas precisa lidar com as frustrações do mercado de trabalho. São quatro episódios, sempre às 19, de quinta-feira, 25, a domingo 28.

ProfanAção

– Curta-metragem ProfanAção, da Companhia Estela Laponni, de São Paulo, protagonizado por cinco artistas com deficiência que se deparam com diversas perguntas enviadas pelo público e revelam a curiosidade em torno de seus corpos. Sexta-feira, 26, às 22h.

Pudesse ser apenas um enigma

– Monólogo da atriz, produtora e diretora cearense Jéssica Teixeira, que desmonta seu primeiro espetáculo solo, ‘E.L.A’, uma pesquisa a partir do corpo estranho da protagonista. Sábado, 27, às 22h

Baú de Histórias

– Espetáculo da Companhia Trupe Sentidos, de São José dos Campos. Uma peça lúdica que desperta no público necessidades de quebrar as barreiras da comunicação e de modificar as realidades. Domingo, 28, às 15h.

Café com Prosa

– Discussões que aprofundam o protagonismo das pessoas com deficiência na sociedade. ‘O Protagonismo DEF, explodindo territórios’ e ‘Políticas e economias DEF’ são dois debates virtuais sobre os desafios e os caminhos para que a participação efetiva das pessoas com deficiência no Brasil se torne realidade. Transmitidas ao vivo pelo canal da Cia. Casa das Lagartixas, as discussões não têm censura. Abordam a ocupação de territórios pelas pessoas com deficiência na sociedade e também as políticas e formas de economia da população com deficiência. Sábado, 27, e Domingo, 28, sempre às 17h.

REPORTAGEM COMPLETA EM LIBRAS (EM GRAVAÇÃO)

Vídeo produzido por Helpvox com a versão da reportagem na Língua Brasileira de Sinais pela tradutora e intérprete Milena Silva.

Para receber as reportagens do #blogVencerLimites no Telegram, acesse t.me/blogVencerLimites.