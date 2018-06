Filme do Porta dos Fundos tem acessibilidade em todas as sessões

———-

O primeiro longa-metragem do grupo Porta dos Fundos, ‘Contrato Vitalício’, que está em cartaz desde semana passada em todo o País, tem recusos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual ou auditiva em todas as sessões. Audiodescrição, legendas e tradução para a Língua Brasileira de Sinais (Libras) foram produzidos pela Iguale e são liberados por meio do MovieReading (clique aqui para fazer o download).

Esta á a segunda produção nacional acessível em todas as salas com uso do aplicativo. O filme ‘Mais Forte que o Mundo – A história de José Aldo’ também tem os recursos em todas as sessões.

Sinopse – Miguel (Gregório Duvivier) e Rodrigo (Fábio Porchat) são dois amigos que costumam realizar filmes juntos. Um de seus trabalhos ganha um prêmio internacional. Animados, ele saem para comemorar e Rodrigo assina, em um guardanapo de bar, um contrato vitalício que garante que ele estaria em todos os filmes de Miguel dali para frente. No entanto, Miguel desaparece e só retorna dez anos depois. Quando reaparece, ele leva para Rodrigo, agora um ator consagrado, a proposta de um filme insano que pode destruir sua carreira.

Para usar o MovieReading, basta baixar o aplicativo, o arquivo referente ao recurso que a pessoa necessita e sincronizar equipamento para assistir, em tempo real, ao filme exibido na tela do cinema. Para a audiodescrição é preciso conectar um fone de ouvido. O app sincroniza os arquivos com o som do filme por meio do reconhecimento de áudio e por isso não necessita de rede WIFI ou equipamentos específicos nas salas de cinema.

Ficha técnica

Direção: Ian SBF

Roteiro: Fábio Porchat e Gabriel Esteves

Elenco: Gregório Duvivier, Fábio Porchat, Antonio Tabet, João Vicente de Castro, Luis Lobianco, Thati Lopes, Marcos Veras, Júlia Rabello e outras participações.

Duração: 100m

Gênero: comédia

Recursos acessíveis: Iguale Comunicação de Acessibilidade

———-

———-