“Financeiro é o setor que mais contrata pessoas com deficiência”

O setor Financeiro, desde o início das exigências da Lei de Cotas (nº 8.213/1991), é o que mais contrata pessoas com deficiência, mais se mobiliza e mais investe em ações inclusivas. A informação foi confirmada ao #blogVencerLimites pela Talento Incluir, especializada na colocação de profissionais com deficiência no mercado de trabalho.

De acordo com levantamento da consultoria, em 2019, as contratações de pessoas com deficiência intermediadas por sua equipe aumentaram 30%, totalizando 474, avanço substancial na comparação com as 365 de 2018. Isso significa que, no ano passado, a Talento Incluir conseguiu emprego para mais de uma pessoa com deficiência por dia.

A pesquisa considerou 27 áreas de atuação e, do total de contratações, 184 foram no setor Financeiro. Na segunda posição está o Varejo, que absorveu 97 trabalhadores com deficiência indicados pela consultoria.

A maior parte das contratações, 76%, foi para a carreira administrativa. E 15% para a operacional. Um detalhe muito importante da pesquisa mostra que, no ano passado, 95% das pessoas com deficiência incluídas no mercado de trabalho pela consultoria conseguiram cargos de entrada e somente 4% assumiram funções de especialistas ou de média gerência.

Esse dado confirma um cenário ainda muito restrito a profissionais com deficiência que têm boa formação e experiência, o que rebate o habitual argumento das empresas sobre a baixa capacitação das pessoas com deficiência.

A Talento Incluir tem atuado para ampliar o conhecimento do universo corporativo sobre a importância da diversidade no ambiente de trabalho, no engajamento das equipes e até na evolução das empresas.

“Em 2019, vimos o tema ‘inclusão e diversidade’ avançar nas culturas das organizações. Ainda há muito para se fazer, trabalhamos insistentemente para que a inclusão de fato ocorra de forma natural, além das exigências da Lei de Cotas, que completou 28 anos em julho”, diz Carolina Ignarra, diretora executiva da Talento Incluir.

Somente no ano passado, a consultoria apresentou palestras e ministrou treinamentos para 10,4 mil pessoas. Uma de suas principais ações é o ‘Circuito Talento Incluir’, que passa por diversas cidades em vários Estados, reunindo 250 profissionais de RH. Para 2020, esse itinerário foi ampliado, com eventos em Recife, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, Salvador, Florianópolis, São Paulo e Fortaleza.

Outro trabalho importante da consultoria no ano passado foi o lançamento do Guia do Jornalismo Inclusivo, criado para auxiliar jornalistas em reportagens sobre a pessoa com deficiência. Esse tema, nas redações, especialmente da grande imprensa, ainda é desconhecido e abordado de maneira estigmatizada, repleto de estereótipos ultrapassados, o que alimenta uma compreensão bastante equivocada desse universo.

