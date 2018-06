Folha entra no debate sobre pessoas com deficiência. Finalmente!

———-

A Folha de S.Paulo fez hoje aquilo que cobramos diariamente dos grandes veículos de imprensa: a participação concreta no debate sobre a situação da pessoa com deficiência no Brasil.

No editorial publicado neste domingo, 20, o jornal cobra a ampliação dos recursos de acessibilidade nas praias brasileiras, destaca projetos do Legislativo neste sentido e mostra exemplos dos EUA.

Parabéns à Folha por, finalmente, começar a retirar o manto que ainda torna invisíveis mais de 46 milhões de cidadãos brasileiros com deficiência.

É importante ressaltar que, mesmo trazendo à luz o tema, o texto ainda é superficial e limita o conceito da acessibilidade ao exigir acesso somente para a pessoa com mobilidade reduzida. A melhor forma, talvez a única correta, de identificar a pessoa com deficiência é ‘pessoa com deficiência’, evidenciando sempre que o acesso para todos os cidadãos deve ser o principal objetivo e, neste sentido, desconstruir a segregação, inclusive em textos, reportagens, artigos e outras publicações.

De qualquer maneira, é a abertura de um novo caminho para abordagens pautadas pelo respeito ao cidadão com deficiência. Esperamos que outros portais, jornais, revistas, emissoras de rádio e TV sigam o exemplo. Porque ter em sua lista de colaboradores profissionais que discutem o tema, mas não dar visibilidade aos assuntos debatidos é sim uma omissão, criada pela falta de interesse e de conhecimento.

