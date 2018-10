Ford desenvolve tapete de acessibilidade

IMAGEM 01: Equipamento que ainda não está à venda foi criado para ajudar na mobilidade de pessoas que usam cadeiras de rodas. Mecanismo se comunica com o smartphone para desenhar um mapa dos locais onde não há recursos acessíveis. Descrição #pracegover: Homem em cadeira de rodas usa o tapete de acessibilidade para subir na calçada em trecho não acessível. Crédito: Régis Fernandez / Ford.

A Ford Brasil apresentou nesta terça-feira, 23, em São Paulo, um produto ainda em desenvolvimento que foi criado para ajudar na mobilidade de pessoas que usam cadeiras de rodas. O protótipo de um tapete de acessibilidade foi revelado em evento organizado pela montadora para a imprensa.

O acessório, que também serve de tapete para o porta-malas do EcoSport, é móvel, dobrável e encaixa atrás da cadeira de rodas.

O tapete pode ser usado para subir ou descer da calçada, entrar ou sair do trem e do metrô, ultrapassar pequenos buracos ou desníveis e até como complemento daquelas rampas já existentes nas ruas, mas construídas totalmente fora das diretrizes da NBR 9050.

O equipamento é feito em alumínio aeronáutico e revestimento de EVA (Espuma Vinílica Acetinada), pesa aproximadamente 4 quilos e suporta um carga de até 250 kg.

CONECTADO – O tapete de acessibilidade tem sensores e um microprocessador que envia sinais (bluetooth) para um aplicativo instalado no smartphone, automaticamente, sempre que for usado.

O dispositivo cria um banco de dados ao mapear pontos da cidade que exigem atenção e não estão acessíveis.

“A proposta é buscar novas soluções de mobilidade com foco nas pessoas”, afima Joaquim de Arruda Pereira, diretor de serviço ao cliente da Ford. “O tapete ajuda a dar mais independência aos cadeirantes e amplia a mobilidade fora do carro, com segurança”, diz o executivo.

O projeto foi desenvolvido pela Ford em parceria com a agência GTB e o estúdio Code. Teve participação do designer de produto Rodrigo Lima, além da colaboração de Billy Saga, rapper e presidente da ONG Movimento Superação, e de Michele Simões, estilista que trabalha com moda inclusiva, autora do blog Guia do Cadeirante Viajante.

“A gente não está inventando uma peça nova. Na verdade, nós estamos dando mais uma função para uma peça que já existe. Geralmente, as coisas que você nunca parou para pensar que poderiam existir é que são os grandes presentes”, diz Rodrigo Lima.

“Mais do que me ajudar a andar na cidade, acho que a importância do tapete é a mensagem que ele passa de independência e autonomia da pessoa com deficiência”, afirma Billy Saga.

“É a liberdade de saber que você pode ir onde quer, fazer essa ponte com o mundo”, completa Michele Simões.

